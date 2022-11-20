Стул Самба, темно-синий/белый, каркас - серебро
4 290 ₽
Каркас: сталь, 1,2 мм
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло офисное Кларк велюр синий
Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый
Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый
Стул деревянный A-165
Барный стул BST-18
Стационарные опоры для офисных кресел
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул Самба М бежевый, серебро