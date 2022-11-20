Стул Самба, голубой/белый, каркас - серебро
4 290 ₽
Каркас: сталь, 1,2 мм
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Кресло компьютерное детское Эльза розовый
Кресло компьютерное детское Эльза черный
Стул офисный Филиус экокожа коричневый
Кресло офисное Кларк велюр серый
Стационарные опоры для офисных кресел
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул Самба М бежевый, серебро
Стул Самба, голубой, каркас - шампань