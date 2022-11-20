Каркас: сталь, 1,2 мм
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Самба М бежевый, серебро
Шезлонг Гуана
Скамья-глайдер Розенборг 3-мест.
Скамья-глайдер Розенборг 2-мест.
Стационарные опоры для офисных кресел
Диван 2х-местный Лаунж
Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань
Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый
Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый
Стул Самба, синий/белый, каркас - белый
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул Самба, голубой, каркас - шампань