Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул Самба, лиловый/белый, каркас - серебро

4.1
4 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро
Следующий Стул Самба, бордо/белый, каркас - серебро
Стул Самба, сиреневый/белый, каркас - серебро

Характеристики товара

Описание

Каркас: сталь, 1,2 мм

Скачать инструкцию по эксплуатации
Скачать паспорт изделия

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветрозовый, белый

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
Смотреть полный каталог обивок

Выполненные заказы

Стул Самба, экокожа бело-фиолетовая, мягкие подлокотники, цвет каркаса-серебро
Стул Самба, экокожа бело-фиолетовая, мягкие подлокотники, цвет каркаса-сереброСтул Самба, экокожа бело-фиолетовая, мягкие подлокотники, цвет каркаса-сереброСтул Самба, экокожа бело-фиолетовая, мягкие подлокотники, цвет каркаса-сереброСтул Самба, экокожа бело-фиолетовая, мягкие подлокотники, цвет каркаса-серебро
Подробнее о заказе

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул Самба М бежевый, сереброНастоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽Оптовая цена
15

Стул Самба М бежевый, серебро

Шезлонг ГуанаНастоящее фото товара Шезлонг Гуана, произведённого компанией ChiedoCover
от29 290
Оптовая цена
13

Шезлонг Гуана

Настоящее фото товара Скамья-глайдер Розенборг 3-мест., произведённого компанией ChiedoCover
от18 390
Оптовая цена
5

Скамья-глайдер Розенборг 3-мест.

Настоящее фото товара Скамья-глайдер Розенборг 2-мест., произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
11

Скамья-глайдер Розенборг 2-мест.

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Диван 2х-местный ЛаунжНастоящее фото товара Диван 2х-местный Лаунж, произведённого компанией ChiedoCover
54 890
Оптовая цена
10

Диван 2х-местный Лаунж

Другие товары из раздела

Стул Самба, розовый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
14

Стул Самба, розовый/белый, каркас - серебро

Стул Самба, желтый/белый, каркас - сереброНастоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
5

Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро

Настоящее фото товара Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
9

Стул Самба, алый/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
7

Стул Самба, бордо/белый, каркас - шампань

Настоящее фото товара Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
7

Стул Самба, салатовый/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
11

Стул Самба, светло-сиреневый/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
5

Стул Самба, светло-голубой/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул Самба, синий/белый, каркас - белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
15

Стул Самба, синий/белый, каркас - белый

Настоящее фото товара Стул-кресло Самба М, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽
9

Стул-кресло Самба М, желтый

Стул Самба, голубой, каркас - шампаньНастоящее фото товара Стул Самба, голубой, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
5

Стул Самба, голубой, каркас - шампань