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Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные - фото 1Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные - фото 2

Трубочки без сгиба в индивидуальной упаковке, полипропилен, разноцветные

Артикул: CH-058-334
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 250шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Диаметр5 мм
  • Материалполипропилен
  • Цветразноцветный

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