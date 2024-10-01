Характеристики товара
Описание
Черный цвет придает им стильный и современный вид, подходящий для любого события, от вечеринок до ежедневных обедов.
Изготовлены из специального пластика – полипропилена. Материал не содержит вредных веществ и безопасен для здоровья, что особенно важно при контакте с пищевыми продуктами. Минимальный диаметр в 5 мм и длина – 125 мм делает их подходящими для использования с невысокими стаканами и бокалами. Поэтому трубочки не имеют точек для сгиба – в такой подаче они не требуются.
Эти прямые трубочки без изгиба поставляются в упаковке по 400 штук в комплекте, что делает их отличным выбором для ресторанов, кафе и домашних мероприятий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина125 мм
- Диаметр5 мм
- Вес0,75 кг
- Материалполипропилен
- Цветчерный