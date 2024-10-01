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Трубочки без сгиба, полипропилен, черный - фото 1

Трубочки без сгиба, полипропилен, черный

Артикул: CH-058-331
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Черный цвет придает им стильный и современный вид, подходящий для любого события, от вечеринок до ежедневных обедов.

Изготовлены из специального пластика – полипропилена. Материал не содержит вредных веществ и безопасен для здоровья, что особенно важно при контакте с пищевыми продуктами. Минимальный диаметр в 5 мм и длина – 125 мм делает их подходящими для использования с невысокими стаканами и бокалами. Поэтому трубочки не имеют точек для сгиба – в такой подаче они не требуются.

Эти прямые трубочки без изгиба поставляются в упаковке по 400 штук в комплекте, что делает их отличным выбором для ресторанов, кафе и домашних мероприятий.


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Диаметр5 мм
  • Вес0,75 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Отзывы

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