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Трубочки без сгиба, полипропилен, разноцветный - фото 1

Трубочки без сгиба, полипропилен, разноцветный

Артикул: CH-058-341
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке - 500 шт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Диаметр6 мм
  • Вес0,303 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветразноцветный

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