Характеристики товара
Описание
Количество в упаковке - 500 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина240 мм
- Диаметр6 мм
- Вес0,303 кг
- Материалполипропилен
- Цветразноцветный
Количество в упаковке - 500 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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