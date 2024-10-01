Характеристики товара
Описание
Стандартные трубочки для коктейлей. Это ровные пластиковые трубочки, которые имеют довольно большой диаметр. Их ширина 5 мм. Длина трубочек 12,5 см. Стенки совершенно ровные, матовые и непрозрачные.
Трубочки черного цвета, имеют простую лаконичную форму. Они совершенно ровные, изгиба нет. При этом длина у товара средняя, соответствующая стандартам, установленным в пищевой промышленности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина125 мм
- Диаметр5 мм
- Вес0,21 кг
- Материалполипропилен
- Цветчерный