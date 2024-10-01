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Трубочки без сгиба, полипропилен - фото 1

Трубочки без сгиба, полипропилен

Артикул: CH-058-333
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные трубочки для коктейлей. Это ровные пластиковые трубочки, которые имеют довольно большой диаметр. Их ширина 5 мм. Длина трубочек 12,5 см. Стенки совершенно ровные, матовые и непрозрачные.

Трубочки черного цвета, имеют простую лаконичную форму. Они совершенно ровные, изгиба нет. При этом длина у товара средняя, соответствующая стандартам, установленным в пищевой промышленности.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина125 мм
  • Диаметр5 мм
  • Вес0,21 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

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