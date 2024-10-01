Характеристики товара
Описание
Черные пластиковые трубочки с изгибом созданы специально для подачи напитков. В определенной точке трубочки имеют гофрированную поверхность, что позволяет при необходимости согнуть прямую трубочку и направлять поток напитка под нужным углом.
В отличие от прозрачных, черные трубочки придают напиткам стильный и оригинальный вид.
Изготовлены из гигиеничного пластика, который не впитывает жидкости и не выделяет токсичных веществ. А значит подходит для использования в пищевой промышленности. Длина каждой трубочки составляет 210 мм, а диаметр – 5 мм, что обеспечивает удобство использования. Трубочки тонкостенные: толщина составляет около 1 мм, что обеспечивает удобство использования и легкость изделия.
Применение
Трубочки со сгибом подходят для сервировки стола при подаче прохладительных напитков, соков, коктейлей и других безалкогольных напитков. Могут использоваться как в домашних условиях, так и в заведениях общественного питания, на вечеринках, корпоративных мероприятиях и торжествах. Трубочки с гофрой можно согнуть заранее, чтобы указать направление. И применять совместно с украшениями и декоративными элементами для создания запоминающихся коктейльных композиций.
Трубочки поставляются в упаковке по 1000 штук, что делает этот товар экономичным выбором для ресторанов, баров и компаний, организующих фуршет на мероприятиях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Диаметр5 мм
- Вес0,350 кг
- Цветчерный