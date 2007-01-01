Характеристики товара
Описание
Junie — это современный минимализм с изящным винтажным намёком. Контрастное сочетание зелёного каркаса и бежевых вставок с плетёным эффектом создаёт элегантный образ, который прекрасно впишется в любой современный интерьер. Овальная форма спинки подчёркивает мягкость силуэта и добавляет ретро-шика. Спинка и сиденье имеют анатомическую форму, которая обеспечивает удобную посадку даже при длительном использовании. Лёгкий изгиб спинки поддерживает позвоночник, а продуманная глубина сиденья делает стул комфортным для гостей любого возраста. Цельнопластиковая конструкция делает Junie одновременно прочным и лёгким. Материал устойчив к влаге, солнечным лучам и механическим повреждениям. Это надёжное решение с максимальной нагрузкой до 120 кг, которое прослужит долго и сохранит аккуратный вид. Junie стопируется — несколько стульев можно компактно сложить друг в друга. Это особенно удобно для кафе, кейтеринга, мероприятий с массовой рассадкой, а также для хранения дома или на даче. Стул Junie подходит для дома, кухни, сада, террасы, кафе и ресторанов, учебных заведений, конференц-залов и мероприятий любого формата. Это универсальное решение для тех, кто ценит практичность, стиль и комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина425 мм
- Глубина535 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья415 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Высота посадочного места 470 мм
- Вес4 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки425 мм
- Высота упаковки535 мм
- Вес упаковки4 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики870
- Изделия стопируютсяНет