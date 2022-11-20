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Тумба подкатная

Артикул: CH-050-181
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота600 мм
  • Вес36 кг
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
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