Характеристики товара
Описание
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
Основные характеристики
- Высота700 мм
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Вес6.8 кг
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
|Питание
|Подстветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|10390
|220V
|RGB/W
|12390
|Аккумулятор
|RGB/W
|13590
Светящийся шар Minge 200 мм
Светящийся шар Minge 300 мм
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Bremen белый
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Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Фонарный столб Bremen тройной черный
Светильник на штанге Atlanta верхний
Светильник на штанге Berlin верхний
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