Тумба Sandy S с подсветкой

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Характеристики товара

Описание

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Варианты размеров

Питание Подстветка Стоимость
220V Белая 10390
220V RGB/W 12390
Аккумулятор RGB/W 13590

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32 290
Оптовая цена
5

Комплект мебели под ротанг Idea Life 4

Кресло пластиковое Net, ментоловыйНастоящее фото товара Кресло пластиковое Net, ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
10

Кресло пластиковое Net, ментоловый

В наличии 17 шт.
Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000Настоящее фото товара Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000, произведённого компанией ChiedoCover
31 490
Оптовая цена
6

Стол ФАВОРИТ-2, 1600x1000

Ламельный cтул ЛюксембургНастоящее фото товара Ламельный cтул Люксембург, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
15

Ламельный cтул Люксембург

Стол ЛИРА/180, 1700x1000Настоящее фото товара Стол ЛИРА/180, 1700x1000, произведённого компанией ChiedoCover
68 990
Оптовая цена
14

Стол ЛИРА/180, 1700x1000

Стол ЛИРА-14, 1500x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1500x900, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА-14, 1500x900

Стол ЛИРА-14, 1400x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x900, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена
15

Стол ЛИРА-14, 1400x900

Диван угловой Стив с механизмомНастоящее фото товара Диван угловой Стив с механизмом, произведённого компанией ChiedoCover
196 890
Оптовая цена
7

Диван угловой Стив с механизмом

Настоящее фото товара Стул Виота 223, Stone, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
8

Стул Виота 223, Stone