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Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит
9 оценок
33 490
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Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит - фото 1

Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит

Артикул: CH-057-502
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина490 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота690 мм
  • Вес150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота690 мм
  • Вес150 кг
  • Материалбетон
  • Цветкрасный, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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