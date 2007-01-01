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Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 50 литров, перфорированная, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Локер, 50 литров, перфорированная, серебро
11 оценок
5 790
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Уличная урна Локер, 50 литров, перфорированная, серебро - фото 1

Уличная урна Локер, 50 литров, перфорированная, серебро

Артикул: CH-056-834
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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