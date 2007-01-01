Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна Idiom, произведённого компанией ChiedoCover
Урна Idiom
13 оценок
11 590
Урна Idiom - фото 1Урна Idiom - фото 2Урна Idiom - фото 3
Урна Idiom

Артикул: CH-083-597
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота650 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Выдвижная урна - это практичный аксессуар для вашего дома или офиса. Она выполнена из металла толщиной 1.2 мм и имеет декоративные элементы из сосны, обработанные защитным составом. Благодаря порошковой покраске урна обладает высокой устойчивостью к коррозии и внешним воздействиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота650 мм
  • Вес17 кг
  • Объем34 л
  • Материалметалл, сосна, нержавеющая сталь, древесина хвойных пород
  • Цветчерный, металлический, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки400 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

11 590
