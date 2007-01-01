Характеристики товара
Описание
Выдвижная урна - это практичный аксессуар для вашего дома или офиса. Она выполнена из металла толщиной 1.2 мм и имеет декоративные элементы из сосны, обработанные защитным составом. Благодаря порошковой покраске урна обладает высокой устойчивостью к коррозии и внешним воздействиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина310 мм
- Высота650 мм
- Вес17 кг
- Объем34 л
- Материалметалл, сосна, нержавеющая сталь, древесина хвойных пород
- Цветчерный, металлический, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки400 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки400 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет