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Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа, произведённого компанией ChiedoCover
Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа
34 оценки
24 590
Товар в корзине. Перейти
Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - фото 1Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - фото 2Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - фото 3Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - фото 4

Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа

Артикул: CH-009-599
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота880 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 88 см

Ширина: 36 см

Длина: 36 см

Вес: 8 кг

Объем емкости: 20 л

Материал: Окрашенная сталь

Объем упаковки: 0,11

Уличная урна-пепельница в комплекте с металлическим внутренним ведром для мусора.

Отлично впишется во входную группу вашего отеля, магазина или клуба.

Верхняя чашка для окурков снимается и достается внутреннее ведро для мусора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота880 мм
  • Вес8 кг
  • Материалсталь
  • Цветжелтый, черный

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - каркас в цвете БелыйБелый
Оригинальная уличная урна для мусора Логгиа - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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