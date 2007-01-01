Характеристики товара
Описание
Высота: 88 см
Ширина: 36 см
Длина: 36 см
Вес: 8 кг
Объем емкости: 20 л
Материал: Окрашенная сталь
Объем упаковки: 0,11
Уличная урна-пепельница в комплекте с металлическим внутренним ведром для мусора.
Отлично впишется во входную группу вашего отеля, магазина или клуба.
Верхняя чашка для окурков снимается и достается внутреннее ведро для мусора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина360 мм
- Высота880 мм
- Вес8 кг
- Материалсталь
- Цветжелтый, черный
Параметры упаковки
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет