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Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза - фото 1

Уличная урна КОСМОС 50 литров, перфорированная, бронза

Артикул: CH-056-837
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина380 мм
  • Высота1150 мм
  • Вес10 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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