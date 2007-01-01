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Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Невел мини, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная уличная Невел мини
39 оценок
13 190
Товар в корзине. Перейти
Урна бетонная уличная Невел мини - фото 1Урна бетонная уличная Невел мини - фото 2Урна бетонная уличная Невел мини - фото 3Урна бетонная уличная Невел мини - фото 4Урна бетонная уличная Невел мини - фото 5

Урна бетонная уличная Невел мини

Артикул: CH-009-615
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота500 мм
  • Вес75 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 50 см

Ширина: 43 см

Длина: 43 см

Вес: 50 кг

Материал: Бетон с фактурой из камня

Выполнена по современной технологии мытого бетона. Форма урны представляет с собой высокий цилиндр диаметром 430 мм. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставке закреплена небольшая пепельница.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота500 мм
  • Вес75 кг
  • Материалбетон

Параметры упаковки

  • Вес упаковки75 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна бетонная уличная Невел мини - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна бетонная уличная Невел мини - каркас в цвете БелыйБелый
Урна бетонная уличная Невел мини - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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