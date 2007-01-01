Характеристики товара
Описание
Высота: 50 см
Ширина: 43 см
Длина: 43 см
Вес: 50 кг
Материал: Бетон с фактурой из камня
Выполнена по современной технологии мытого бетона. Форма урны представляет с собой высокий цилиндр диаметром 430 мм. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставке закреплена небольшая пепельница.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина430 мм
- Ширина430 мм
- Высота500 мм
- Вес75 кг
- Материалбетон
Параметры упаковки
- Вес упаковки75 кг
- Изделия стопируютсяНет