Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Банистер, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная парковая Банистер
50 оценок
32 190
Товар в корзине. Перейти
Урна бетонная парковая Банистер - фото 1

Урна бетонная парковая Банистер

Артикул: CH-009-620
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина490 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота690 мм
  • Вес150 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна бетонная парковая Балустер
Фотография товара Урна бетонная парковая Балустер от компании ChiedoCover.
Следующий Урна парковая бетонная Хиндж
Фотография товара Урна парковая бетонная Хиндж от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота: 69 см

Ширина: 49 см

Длина: 49 см

Вес: 150 кг

Материал: Бетон с фактурой из камня

Вы в поисках подходящих бетонных уличных урн? Предлагаем рассмотреть урну Дублин из каменной крошки. Она выполнена по современной технологии мытого бетона. Форма урны представляет собой цилиндр диаметром 490 мм. Но у основания имеется небольшой скос. Поэтому дно меньшего диаметра, чем верх изделия. Вставка для мусора состоит из оцинкованной стали. К краям этой вставки заклепана небольшая пепельница. Также бетонную урну можно оборудовать дополнительным механизмом с поворотной крышкой. В дальнейшем это будет защищать от попадания дождя внутрь. Архитектурные размеры урны Дублин по длине 490 мм, по ширине 490 мм и по высоте 690 мм. Минимальный вес конструкции - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Ширина490 мм
  • Высота690 мм
  • Вес150 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Урна бетонная парковая Банистер - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна бетонная парковая Банистер - каркас в цвете БелыйБелый
Урна бетонная парковая Банистер - каркас в цвете ЧерныйЧерный

Похожие товары

Фотография товара Урна парковая бетонная Слид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Слид, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Слид

39
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 32л), произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 32л)

34
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х26л), произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х26л)

33
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х32л), произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х32л)

42
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х48л), произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х48л)

36
Настоящее фото товара Урна для АЗС, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Урна для АЗС

43
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой

35
Настоящее фото товара Парковая урна Рубин 30 с крышкой и пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Парковая урна Рубин 30 с крышкой и пепельницей

31
Распродажа
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Станшион, произведённого компанией ChiedoCover
от13 79017
16 590 ₽Оптовая цена

Урна деревянная на железобетонном основании Станшион

49
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 латте, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 латте

42

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, мрамор шахматка

14
Настоящее фото товара Кованая урна для мусора Веленс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кованая урна для мусора Веленс

6
Настоящее фото товара Урна кованая Коппер, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Урна кованая Коппер, черная

14
Настоящее фото товара Урна пепельница Аш, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна пепельница Аш, черная

8
Настоящее фото товара Пепельница уличная Рецесс, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Пепельница уличная Рецесс, черная

10
Настоящее фото товара Урна уличная круглая качающаяся Гуг, бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Урна уличная круглая качающаяся Гуг, бордо

6
Настоящее фото товара Урна металлическая Ироко, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Урна металлическая Ироко, серая

10
Настоящее фото товара Урна кованая Бронз, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Урна кованая Бронз, черная

11
Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Урна для мусора перфорированная диаметр 25см, белая

9
Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Мепл, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Мепл, мрамор шахматка

6

Другие товары из раздела урны для улицы

Распродажа
Фотография товара Уличная урна Трид от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Уличная урна Трид, произведённого компанией ChiedoCover
от30 69012
34 690 ₽Оптовая цена

Уличная урна Трид

41
Распродажа
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 79017
16 590 ₽Оптовая цена

Урна деревянная на железобетонном основании Постс

30
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л), произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 26л)

39
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х21л), произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х21л)

50
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х32л), произведённого компанией ChiedoCover
от19 790
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х32л)

48
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л), произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х38л)

30
Настоящее фото товара Урна Пирамида, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Урна Пирамида

45
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая

33
Настоящее фото товара Уличная урна Сатурн с пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Уличная урна Сатурн с пепельницей

49
Настоящее фото товара Парковая урна Рубин 20 с крышкой и пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Парковая урна Рубин 20 с крышкой и пепельницей

31

Товар в корзине

Урна бетонная парковая Банистер
Урна бетонная парковая Банистер
от 32 190
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, мрамор шахматка

14
Настоящее фото товара Кованая урна для мусора Веленс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кованая урна для мусора Веленс

6
Настоящее фото товара Урна кованая Коппер, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Урна кованая Коппер, черная

14
Настоящее фото товара Урна пепельница Аш, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна пепельница Аш, черная

8

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности