Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота520 мм
- Ширина290 мм
- Глубина330 мм
- Вес3.1 кг
- Объем21000 мл
- Материалсталь
Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая
Урна металлическая Уралочка 2, с крышкой
Урна металлическая Уралочка 2
Урна металлическая Уралочка бюджет 2
Урна металлическая Уралочка бюджет
Урна металлическая Уралочка вкапываемая
Урна металлическая Уралочка перфорированная вкапываемая
Урна металлическая Уралочка перфорированная
Урна металлическая Уралочка
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