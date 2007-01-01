Характеристики товара
Описание
Высота: 45 см
Ширина: 40 см
Длина: 40 см
Вес: 75 кг
Объем емкости: 35 л
Материал: Бетон с фактурой из камня
Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна.
Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.
Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина400 мм
- Ширина400 мм
- Высота450 мм
- Вес75 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет