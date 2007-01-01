Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Балустер, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная парковая Балустер
36 оценок
16 690
Товар в корзине. Перейти
Урна бетонная парковая Балустер - фото 1Урна бетонная парковая Балустер - фото 2

Урна бетонная парковая Балустер

Артикул: CH-009-619
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота450 мм
  • Вес75 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна бетонная уличная Невел мини
Фотография товара Урна бетонная уличная Невел мини от компании ChiedoCover.
Следующий Урна бетонная парковая Банистер
Фотография товара Урна бетонная парковая Банистер от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота: 45 см

Ширина: 40 см

Длина: 40 см

Вес: 75 кг

Объем емкости: 35 л

Материал: Бетон с фактурой из камня

Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна.

Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.

Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота450 мм
  • Вес75 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Варианты каркаса - Покрытие

Урна бетонная парковая Балустер - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна бетонная парковая Балустер - каркас в цвете БелыйБелый
Урна бетонная парковая Балустер - каркас в цвете ЧерныйЧерный

Похожие товары

Фотография товара Урна парковая бетонная Кёльн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Кёльн

40
Настоящее фото товара Урна Дуга, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Урна Дуга

47
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л), произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л)

32
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х21л), произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х21л)

50
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х26л), произведённого компанией ChiedoCover
от17 790
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 3 секции (3х26л)

33
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х21л), произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х21л)

47
Настоящее фото товара Урна для АЗС, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Урна для АЗС

43
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2

42
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка вкапываемая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка вкапываемая

43
Фотография товара Урна парковая «Forest» 400 латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая «Forest» 400 латте, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Урна парковая «Forest» 400 латте

42

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, черная

11
Настоящее фото товара Урна уличная кованая Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна уличная кованая Лотос

11
Фотография товара Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от22 910
Оптовая цена

Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио

40
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Пингвин, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Пингвин, зеленая

5
Настоящее фото товара Урна для мусора Красный Октябрь, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Урна для мусора Красный Октябрь

13
Настоящее фото товара Урна для мусора Токио с плавающей крышкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
Оптовая цена

Урна для мусора Токио с плавающей крышкой

14
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Метрополь, с емкостью, произведённого компанией ChiedoCover
от23 290
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Метрополь, с емкостью

8
Настоящее фото товара Урна для улицы переносная 15 литров, черная, с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Урна для улицы переносная 15 литров, черная, с ручкой

11
Настоящее фото товара Урна для мусора 12 литров, с педалью, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена

Урна для мусора 12 литров, с педалью, сталь матовая

6
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Авиньон, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Авиньон, габбро диабаз

10

Другие товары из раздела урны для улицы

Фотография товара Металлическая урна Обелиск от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая урна Обелиск, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Металлическая урна Обелиск

36
Фотография товара Пепельница уличная Пьедестал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пепельница уличная Пьедестал, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Пепельница уличная Пьедестал

32
Распродажа
Фотография товара Урна парковая бетонная Варшава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Варшава, произведённого компанией ChiedoCover
от30 4906
32 290 ₽Оптовая цена

Урна парковая бетонная Варшава

32
Фотография товара Урна парковая бетонная Прага от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Прага, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Прага

39
Настоящее фото товара Урна Классика, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Урна Классика

39
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Дуэт», произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Дуэт»

46
Настоящее фото товара Урна Пирамида, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Урна Пирамида

45
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка

34
Настоящее фото товара Уличная урна Меркурий с пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Уличная урна Меркурий с пепельницей

45
Фотография товара Урна с мраморной отделкой Дворцовая-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна с мраморной отделкой Дворцовая-2, произведённого компанией ChiedoCover
30 390
Оптовая цена

Урна с мраморной отделкой Дворцовая-2

46

Товар в корзине

Урна бетонная парковая Балустер
Урна бетонная парковая Балустер
от 16 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Урна с плавающей крышкой ALDA, 20 литров, черная

11
Настоящее фото товара Урна уличная кованая Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна уличная кованая Лотос

11
Фотография товара Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио, произведённого компанией ChiedoCover
от22 910
Оптовая цена

Урна для раздельного сбора мусора Титан Трио

40
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Пингвин, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Пингвин, зеленая

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности