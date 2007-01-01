Характеристики товара
Описание
Урна уличная парковая из стали с выдвижным баком. Гармонично впишется в ваш сад с любой парковой мебелью компании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина310 мм
- Высота650 мм
- Вес15 кг
- Материалметалл, сосна, древесина хвойных пород
- Цветчерный, светлое дерево
Параметры упаковки
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет