Урна Conflux
Урна Conflux
10 оценок
9 390
Урна Conflux - фото 1Урна Conflux - фото 2Урна Conflux - фото 3
Урна Conflux

Артикул: CH-083-596
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота650 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Урна уличная парковая из стали с выдвижным баком. Гармонично впишется в ваш сад с любой парковой мебелью компании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота650 мм
  • Вес15 кг
  • Материалметалл, сосна, древесина хвойных пород
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
