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Сани Фантомар, новогодний декор

Артикул: CH-067-401
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Популярное новогоднее украшение интерьера, а также флористических и конфетных композиций. Можно украсить декупажем, оформить в технике скрапбукингу или объемными флористическими элементами, наполнить сани декоративными подарками или сладостями. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота40 мм
  • Вес0,3 кг
  • Материалсосна
  • Цветтемно-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки260 мм
  • Высота упаковки60 мм
  • Глубина упаковки150 мм
  • Вес упаковки0.40 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Сани Фантомар, новогодний декор
Сани Фантомар, новогодний декор
от 990
В корзине

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