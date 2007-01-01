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Сани Люминарх, новогодний декор

Артикул: CH-067-397
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Популярное новогоднее украшение интерьера, а также флористических и конфетных композиций. Можно украсить декупажем, оформить в технике скрапбукингу или объемными флористическими элементами, наполнить сани декоративными подарками или сладостями. Украшения не входят в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина350 мм
  • Ширина190 мм
  • Высота60 мм
  • Вес1 кг
  • Материалсосна
  • Цветтемно-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки75 мм
  • Глубина упаковки360 мм
  • Вес упаковки1.20 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Сани Люминарх, новогодний декор
Сани Люминарх, новогодний декор
от 1 590
В корзине

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