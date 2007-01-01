Товар в корзине. Перейти
Фонарь Аурелис, дерево - фото 1Фонарь Аурелис, дерево - фото 2Фонарь Аурелис, дерево - фото 3Фонарь Аурелис, дерево - фото 4Фонарь Аурелис, дерево - фото 5

Фонарь Аурелис, дерево

Артикул: CH-067-407
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ёлка настольная Эфемера, белый
Фотография товара Ёлка настольная Эфемера, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Кедр Премиум
Фотография товара Кедр Премиум от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Фонарь декоративный украсит и дополнит интерьер Вашего дома в любое время года. Необходимо, лишь менять наполнение. Хвойные ветки и новогодние игрушки, цветы и осенние листья.
Изделие неокрашено. Не требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина160 мм
  • Ширина160 мм
  • Высота380 мм
  • Вес1 кг
  • Материалсосна
  • Цветтемно-коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки170 мм
  • Высота упаковки385 мм
  • Глубина упаковки170 мм
  • Вес упаковки1.30 кг
  • Объём упаковки1 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела декор

Товар в корзине

Фонарь Аурелис, дерево
Фонарь Аурелис, дерево
от 1 290
В корзине

С этим товаром покупают