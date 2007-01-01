Характеристики товара
Описание
Популярное новогоднее украшение интерьера, а также флористических и конфетных композиций. Можно украсить декупажем, оформить в технике скрапбукингу или объемными флористическими элементами, наполнить сани декоративными подарками или сладостями. Украшения не входят в комплект. Изделие неокрашено. Не требует сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина350 мм
- Ширина190 мм
- Высота60 мм
- Вес1 кг
- Материалсосна
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки75 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки1.10 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет