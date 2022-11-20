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Турецкий ковёр синтетический «GAUDI»

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Китайский ковёр синтетический «RABBIT»

Характеристики товара

Описание

Ковер GAUDI покажет вам, что яркий декор может выглядеть благородно. Это изделие вдохновлено архитектурными работами Антонио Гауди, он словно повторяют игру света в витражах храма Саграда Фамилия. Вас ждут самые насыщенные краски: сияющий синий, глубокий изумрудный, густой терракотовый. Цветные узоры будто выложены прерывистой мозаикой на глянцево-чёрном поле ковров 一 на таком фоне они кажутся ещё более сверкающими. При этом у изделия GAUDI классический дизайн. Он уравновешивает смелые оттенки, и интерьер не становится «кричащим», а смотрится по-хорошему сдержанным, выполненным со вкусом. Такой ковёр подойдёт и классической, и современной комнате, украсит и сделает интереснее любое помещение. Ковер GAUDI соткан из ультратонкого полиэстера. Он обладает длинным ворсом и объёмным рельефом. Внешне и на ощупь они похожи на изделия из натурального шёлка. Произведен по бельгийским технологиям на самых современных станках, что гарантирует высокое качество и долговечность.

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность1000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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