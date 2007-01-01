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Настоящее фото товара Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая
14 оценок
3 490
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Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая - фото 1

Урна для мусора Сеаграсс, 30 литров, сталь матовая

Артикул: CH-056-976
14 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес2 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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