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Настоящее фото товара Урна уличная декоративная Гилдинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная декоративная Гилдинг
6 оценок
9 390
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная декоративная Гилдинг - фото 1

Урна уличная декоративная Гилдинг

Артикул: CH-057-327
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота670 мм
  • Вес15 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина440 мм
  • Высота670 мм
  • Вес15 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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