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Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Молдинг, с емкостью, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная для мусора Молдинг, с емкостью
8 оценок
23 290
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Урна уличная для мусора Молдинг, с емкостью - фото 1

Урна уличная для мусора Молдинг, с емкостью

Артикул: CH-057-358
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота950 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина400 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота950 мм
  • Вес17 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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