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Настоящее фото товара Урна для мусора перфорированная Футрест, 50 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора перфорированная Футрест, 50 литров, черная
10 оценок
5 990
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Урна для мусора перфорированная Футрест, 50 литров, черная - фото 1

Урна для мусора перфорированная Футрест, 50 литров, черная

Артикул: CH-056-957
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота700 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота700 мм
  • Вес2 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
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Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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