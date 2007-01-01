Характеристики товара
Описание
Привнесите элегантность и функциональность в ваши общественные пространства с нашей парковкой урной, выполненной на металлическом каркасе с деревянными рейками. Эта урна идеально подходит для парков, скверов, пешеходных зон и других городских территорий, где важно поддерживать чистоту и порядок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина420 мм
- Высота600 мм
- Вес12 кг
- Объем80 л
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, металлический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет