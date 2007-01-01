Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна городская деревянная круглая Фасциа, произведённого компанией ChiedoCover
Урна городская деревянная круглая Фасциа
11 оценок
9 890
Товар в корзине. Перейти
Урна городская деревянная круглая Фасциа - фото 1Урна городская деревянная круглая Фасциа - фото 2Урна городская деревянная круглая Фасциа - фото 3Урна городская деревянная круглая Фасциа - фото 4

Урна городская деревянная круглая Фасциа

Артикул: CH-088-391
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота600 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Уралочка 2
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Привнесите элегантность и функциональность в ваши общественные пространства с нашей парковкой урной, выполненной на металлическом каркасе с деревянными рейками. Эта урна идеально подходит для парков, скверов, пешеходных зон и других городских территорий, где важно поддерживать чистоту и порядок.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота600 мм
  • Вес12 кг
  • Объем80 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, металлический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8", 1200х300, бук, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Скамья "Лидер 8", 1200х300, бук, каркас золото

35
Настоящее фото товара Скамья Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Скамья Эконом

31
Распродажа
Фотография товара Урна уличная Слинг малая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Слинг малая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽Оптовая цена

Урна уличная Слинг малая

32
Фотография товара Урна уличная металлическая Энкас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энкас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Энкас

44
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л), произведённого компанией ChiedoCover
от23 190
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х26л)

49
Фотография товара Шар Эрд, кашпо, лавка садовая Элден от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Шар Эрд, кашпо, лавка садовая Элден, произведённого компанией ChiedoCover
от61 590
Оптовая цена

Шар Эрд, кашпо, лавка садовая Элден

6
Настоящее фото товара Стойка ограждения с красной вытяжной лентой, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490

Стойка ограждения с красной вытяжной лентой, сталь нержавеющая

7
Фотография товара Скамья Сеттл, бело-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл, бело-серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Скамья Сеттл, бело-серый

10
В наличии 74 шт.
Фотография товара Урна Вессел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Вессел, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Урна Вессел

11
Фотография товара Скамейка антивандальная Скин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамейка антивандальная Скин, произведённого компанией ChiedoCover
19 890

Скамейка антивандальная Скин

9

Другие товары из раздела для благоустройства территории

Фотография товара Урна Коре от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Коре, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Урна Коре

15
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Джамб, произведённого компанией ChiedoCover
25 190

Урна для торговых центров Джамб

5
Настоящее фото товара Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, красный

8
Фотография товара Урна для раздельного сбора мусора Джоист от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Джоист, произведённого компанией ChiedoCover
32 790

Урна для раздельного сбора мусора Джоист

11
Настоящее фото товара Урна уличная квадратная Паул, 50 л, с внутренним ведром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Урна уличная квадратная Паул, 50 л, с внутренним ведром, серый

9
Фотография товара Урна уличная для мусора Фолдинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдинг, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Урна уличная для мусора Фолдинг

11
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг, произведённого компанией ChiedoCover
13 390

Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг

13
Фотография товара Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л

8
Фотография товара Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Урна для мусора с деревянными рейками Стрейкинг

13
Настоящее фото товара Урна уличная Флед, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Урна уличная Флед

6

Товар в корзине

Урна городская деревянная круглая Фасциа
Урна городская деревянная круглая Фасциа
9 890
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности