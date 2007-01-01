Характеристики товара
Описание
Элегантный набор садовой мебели для дачи. Комплект состоит из Садового стола и 2х Скамеек с подлокотниками.Возможна комплектация со столом 1.5 или 2 метра.Каркас чёрная порошковая краска, брус обработан, покрыт влагостойкой пропиткой (цвет палисандр) со всех сторон и с лицевой стороны лаком.Набор садовой мебели поставляется в разобранном виде!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет