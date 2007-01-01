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Настоящее фото товара Комплект садовой мебели Хеликс, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект садовой мебели Хеликс
13 оценок
38 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект садовой мебели Хеликс - фото 1

Комплект садовой мебели Хеликс

Артикул: CH-088-349
13 оценок
Основные характеристики
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный набор садовой мебели для дачи. Комплект состоит из Садового стола и 2х Скамеек с подлокотниками.Возможна комплектация со столом 1.5 или 2 метра.Каркас чёрная порошковая краска, брус обработан, покрыт влагостойкой пропиткой (цвет палисандр) со всех сторон и с лицевой стороны лаком.Набор садовой мебели поставляется в разобранном виде!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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