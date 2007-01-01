Характеристики товара
Описание
Состоит урна-пепельница из трех частей: основной бак (из полированной нержавеющей стали), съемная пепельница (легко вытаскивается и вытряхивается в основной бак) и защитная крышка (является местом тушения окурков). Урна имеет отбортованое отверстие для выброса мелкого мусора (пачек из под сигарет и др.).
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина230 мм
- Ширина230 мм
- Высота600 мм
- Вес3 кг
- Объем30 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет