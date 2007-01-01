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Настоящее фото товара Уличная урна из нержавеющей стали Касп, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна из нержавеющей стали Касп
10 оценок
5 690
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Уличная урна из нержавеющей стали Касп - фото 1

Уличная урна из нержавеющей стали Касп

Артикул: CH-088-395
10 оценок
Основные характеристики
  • Длина230 мм
  • Ширина230 мм
  • Высота600 мм
  • Вес3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Состоит урна-пепельница из трех частей: основной бак (из полированной нержавеющей стали), съемная пепельница (легко вытаскивается и вытряхивается в основной бак) и защитная крышка (является местом тушения окурков). Урна имеет отбортованое отверстие для выброса мелкого мусора (пачек из под сигарет и др.).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина230 мм
  • Ширина230 мм
  • Высота600 мм
  • Вес3 кг
  • Объем30 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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