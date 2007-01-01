Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скамейка Haven, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка Haven
12 оценок
14 590
Скамейка Haven - фото 1Скамейка Haven - фото 2Скамейка Haven - фото 3
NEW

Скамейка Haven

Артикул: CH-083-589
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота905 мм
  • Вес25 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Садовая скамейка станет отличным дополнением вашего участка, создавая уютную атмосферу для отдыха на свежем воздухе. Она идеально вписывается в любой ландшафт, благодаря стильному и современному дизайну. Изготовленная из высококачественных материалов, данная скамейка отличается прочностью и долговечностью, что позволяет использовать её на улице в любое время года.Скамейка предлагает достаточно места для сидения, что делает её отличным выбором как для семьи, так и для компании друзей. Её комфортная форма и продуманная высота обеспечивают максимальный комфорт во время отдыха. Мягкие линии дизайна гармонично сочетаются с геометрическими элементами, что создает интересный визуальный эффект и придаёт вашей территории уникальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1410 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота905 мм
  • Вес25 кг
  • Материалметалл, массив сосны
  • Цветчерный, светлое дерево

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1420 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

