Характеристики товара
Описание
Шлифованная нержавеющая сталь 1 мм. Лоток на крышке для хранения подносов. Тележка под пакет 240 л.
Дверь на магните, внутри ограничитель для мусора с кольцом для предотвращения выбрасывания подносов вместе с мусором.
Колеса и регулируемые опоры в комплекте.
Урна-тумба для одноразовой посуды предназначена для сбора одноразовой посуды и хранения использованных подносов на предприятиях общественного питания.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина510 мм
- Ширина610 мм
- Высота1310 мм
- Вес49.2 кг
- Объем240 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.43 м3
- Изделия стопируютсяНет