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Настоящее фото товара Урна для места общественного питания Трек, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для места общественного питания Трек
13 оценок
69 590
Товар в корзине. Перейти
Урна для места общественного питания Трек - фото 1

Урна для места общественного питания Трек

Артикул: CH-088-364
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина510 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота1310 мм
  • Вес49.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Шлифованная нержавеющая сталь 1 мм. Лоток на крышке для хранения подносов. Тележка под пакет 240 л.
Дверь на магните, внутри ограничитель для мусора с кольцом для предотвращения выбрасывания подносов вместе с мусором.
Колеса и регулируемые опоры в комплекте.
Урна-тумба для одноразовой посуды предназначена для сбора одноразовой посуды и хранения использованных подносов на предприятиях общественного питания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина510 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота1310 мм
  • Вес49.2 кг
  • Объем240 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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