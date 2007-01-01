Характеристики товара
Описание
Урна для мусора на бетонном основании, декорированная деревянными рейками и комплектующаяся внутренним оцинкованным ведром - это стильное и функциональное решение для уличной территории. Она сочетает в себе прочность и эстетическое оформление, что делает ее идеальным выбором для использования в городском пространстве.
Основание урны выполнено из бетона, что обеспечивает ей устойчивость и стабильность при любых погодных условиях. Декоративные деревянные рейки, размещенные вокруг основания, придают урне приятный внешний вид и интегрируют ее в окружающую среду.
Внутреннее оцинкованное ведро, которое входит в комплект, легко извлекается из урны для удобства уборки и смены мешков с мусором. Это облегчает обслуживание урны и увеличивает ее долговечность.
В целом, урна для мусора на бетонном основании, декорированная деревянными рейками и комплектующаяся внутренним оцинкованным ведром - это эффективный и привлекательный элемент благоустройства городской территории, который помогает поддерживать чистоту и порядок на улицах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина420 мм
- Высота670 мм
- Вес50 кг
- Объем80 л
- Материалбетон, дерево
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет