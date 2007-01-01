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Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг
13 оценок
13 390
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Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг - фото 1Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг - фото 2

Урна деревянная на железобетонном основании Нестинг

Артикул: CH-088-410
13 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота670 мм
  • Вес50 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна для мусора на бетонном основании, декорированная деревянными рейками и комплектующаяся внутренним оцинкованным ведром - это стильное и функциональное решение для уличной территории. Она сочетает в себе прочность и эстетическое оформление, что делает ее идеальным выбором для использования в городском пространстве.
Основание урны выполнено из бетона, что обеспечивает ей устойчивость и стабильность при любых погодных условиях. Декоративные деревянные рейки, размещенные вокруг основания, придают урне приятный внешний вид и интегрируют ее в окружающую среду.
Внутреннее оцинкованное ведро, которое входит в комплект, легко извлекается из урны для удобства уборки и смены мешков с мусором. Это облегчает обслуживание урны и увеличивает ее долговечность.
В целом, урна для мусора на бетонном основании, декорированная деревянными рейками и комплектующаяся внутренним оцинкованным ведром - это эффективный и привлекательный элемент благоустройства городской территории, который помогает поддерживать чистоту и порядок на улицах.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота670 мм
  • Вес50 кг
  • Объем80 л
  • Материалбетон, дерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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