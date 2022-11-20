Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Диаметр395 мм
- Вес30 кг
- Объем40000 мл
- Материалдерево, сталь
- Цветбежевый, черный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья Модерн, 150 см
Скамейка Амели
Скамья Прима
Скамья Классика 3
Скамейка чугунная Ретро
Скамья Вилвуд, 3х-местная
Скамья парковая «Mountain» 1600 графит
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди