Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина1030 мм
- Глубина370 мм
- Вес36.16 кг
- Объем114000 мл
- Цветчерный, желтый, красный, синий
Уличная урна 9457 дерево
Уличная урна 94130
Уличная урна Куршавель
Уличная урна 94185
Металлическая урна Уличная
Урна уличная металлическая Бюджет
Урна для мусора уличная Титан
Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
Урна из нержавеющей стали Мадрид
Урна уличная Космос
Скамья "Лидер 8", 1200 x 300, орех, каркас черный
Скамейка садовая Жардин
Скамейка Амели
Лавочка Бонжур
Светильник на штанге Atlanta нижний
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen белый
Фонарный столб Atlanta
Фонарный столб Berlin
Фонарный столб Berlin тройной
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди