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Урна Парабола - фото 1

Урна Парабола

13 оценок
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Урна чугунная Шемрок

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Длина550 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалдерево, сталь
  • Цветбежевый, черный

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