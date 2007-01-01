Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна пепельница уличная Поплар, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна пепельница уличная Поплар, черная
12 оценок
3 690
Товар в корзине. Перейти
Урна пепельница уличная Поплар, черная - фото 1

Урна пепельница уличная Поплар, черная

Артикул: CH-057-212
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина150 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота610 мм
  • Вес1,4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Уралочка 2
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина150 мм
  • Высота610 мм
  • Вес1,4 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная

9
Настоящее фото товара Пепельница Алков, 30 см, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Пепельница Алков, 30 см, черная

11
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, мрамор шахматка

14
Настоящее фото товара Урна для мусора Хемп, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Урна для мусора Хемп

5
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, серая

15
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная металлическая Фелт, произведённого компанией ChiedoCover
от30 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная металлическая Фелт

11
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Нубук, сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Урна для торговых центров Нубук, сталь

9
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная Валнут, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Урна металлическая уличная Валнут, зеленая

5
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, московский гравий

7
Фотография товара Урна Конфлюкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Конфлюкс, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Урна Конфлюкс

10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер, 20 л, серебро

14
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров

11
Настоящее фото товара Уличная урна Сатурн с пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Уличная урна Сатурн с пепельницей

49
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро

15
Настоящее фото товара Урна для мусора Хемп, сталь матовая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Урна для мусора Хемп, сталь матовая

8
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Линен гранитная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от56 390
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Линен гранитная, коричневая

15
Настоящее фото товара Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик бронза

6
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л), произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 2 секции (2 х 21л)

32
Настоящее фото товара Урна уличная Парк-4, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Урна уличная Парк-4

14
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас, 60 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас, 60 литров

6

Другие товары из раздела урны для помещений

Настоящее фото товара Квадратная урна для мусора Портир-21, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Квадратная урна для мусора Портир-21

12
Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная, Дентил-300 Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Корзина для мусора оцинкованная, Дентил-300 Цинк

5
Настоящее фото товара Уличная урна Локер 30 литров, перфорированная, бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Уличная урна Локер 30 литров, перфорированная, бронза

15
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, питерский гравий

7
Настоящее фото товара Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Урна бетонная деревянная Кибориум, габбро диабаз

10
Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Твид, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Урна для мусора уличная Твид

11
Настоящее фото товара Урна с плавающей крышкой ALDA, 8 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Урна с плавающей крышкой ALDA, 8 литров, черная

8
Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Лесная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 790
Оптовая цена

Урна уличная для мусора Лесная

9
Настоящее фото товара Урна уличная кованая Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Урна уличная кованая Лотос

11
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Лектерн, габбро диабаз

8

Товар в корзине

Урна пепельница уличная Поплар, черная
Урна пепельница уличная Поплар, черная
от 3 690
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер, 20 л, серебро

14
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров

11
Настоящее фото товара Уличная урна Сатурн с пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Уличная урна Сатурн с пепельницей

49
Настоящее фото товара Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Уличная урна КОСМОС 50 литров, антик серебро

15

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности