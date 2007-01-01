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Настоящее фото товара Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная
9 оценок
1 090
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Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная - фото 1

Корзина для Мусора Корнис 250, низкая, черная

Артикул: CH-056-776
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота330 мм
  • Вес1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота330 мм
  • Вес1 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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