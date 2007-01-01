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Урна уличная кованая Лотос - фото 1

Урна уличная кованая Лотос

Артикул: CH-057-368
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина445 мм
  • Ширина445 мм
  • Высота620 мм
  • Вес5 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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Урна уличная кованая Лотос
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