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Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Вакс, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная для мусора Вакс
5 оценок
11 390
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная для мусора Вакс - фото 1

Урна уличная для мусора Вакс

Артикул: CH-057-333
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота840 мм
  • Вес17 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина450 мм
  • Высота840 мм
  • Вес17 кг
  • Материалсталь
  • Цветсиний, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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