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Настоящее фото товара Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг
11 оценок
11 490
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Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг - фото 1

Урна уличная для Мусора с Пепельницей Рутинг

Артикул: CH-057-365
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина340 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота780 мм
  • Вес6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Ширина340 мм
  • Высота780 мм
  • Вес6 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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