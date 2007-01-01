Характеристики товара
Описание
Элегантная уличная урна, декорированная под дерево, выполненная с использованием новейших материалов - древесно-полимерного композита (ДПК). Никогда не будет чернеть (как деревянная) и гнить. Не требует регулярной обработки и пропитки специальными средствами.
Комплектуется внутренним металлическим оцинкованным ведром для мусора. Урна отлично впишется как в парковую зону города, входную группу торгового центра, магазина, бара или кафе, так и неплохо будет смотреться на Вашем приусадебном участке или у загородного дома.
Урна может крепиться к земле анкерным болтом.
Анкерные болты идут в комплекте с урной.
Наличие пепельницы Урна с пепельницей
Внутренняя емкость В комплекте
Материал Дерево
Объем 50 л
Высота 79 см
Ширина 42 см
Длина 42 см
Вес 18 кг
Объем в упаковке 0.14 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина420 мм
- Ширина420 мм
- Высота790 мм
- Вес18 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет