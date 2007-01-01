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Настоящее фото товара Уличная урна Сокол, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
Уличная урна Сокол, дерево
45 оценок
30 69012
34 690 ₽
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Уличная урна Сокол, дерево

Артикул: CH-007-833
45 оценок
Основные характеристики
  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота790 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантная уличная урна, декорированная под дерево, выполненная с использованием новейших материалов - древесно-полимерного композита (ДПК). Никогда не будет чернеть (как деревянная) и гнить. Не требует регулярной обработки и пропитки специальными средствами.
Комплектуется внутренним металлическим оцинкованным ведром для мусора. Урна отлично впишется как в парковую зону города, входную группу торгового центра, магазина, бара или кафе, так и неплохо будет смотреться на Вашем приусадебном участке или у загородного дома.
Урна может крепиться к земле анкерным болтом.
Анкерные болты идут в комплекте с урной.

Наличие пепельницы Урна с пепельницей
Внутренняя емкость В комплекте
Материал Дерево
Объем 50 л
Высота 79 см
Ширина 42 см
Длина 42 см
Вес 18 кг
Объем в упаковке 0.14 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина420 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота790 мм
  • Вес18 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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