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Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
Урна бетонная уличная Амбо, мрамор шахматка
8 оценок
21 090
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Урна бетонная уличная Амбо, мрамор шахматка - фото 1

Урна бетонная уличная Амбо, мрамор шахматка

Артикул: CH-057-513
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота640 мм
  • Вес90 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина480 мм
  • Высота640 мм
  • Вес90 кг
  • Материалбетон
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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