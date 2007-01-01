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Настоящее фото товара Урна кованая Бронз, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна кованая Бронз, черная
11 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Урна кованая Бронз, черная - фото 1

Урна кованая Бронз, черная

Артикул: CH-057-188
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина310 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота630 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина310 мм
  • Ширина360 мм
  • Высота630 мм
  • Вес4 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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