Характеристики товара
Описание
Высота: 69 см
Ширина: 43 см
Длина: 43 см
Вес: 110 кг
Объем емкости: 60 л
Материал: Бетон с фактурой из камня
Объем упаковки: 0,13
Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 60 литров. Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина430 мм
- Ширина430 мм
- Высота690 мм
- Вес110 кг
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет