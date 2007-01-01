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Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Кастор, произведённого компанией ChiedoCover
Урна парковая бетонная Кастор
40 оценок
19 290
Товар в корзине. Перейти
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Урна парковая бетонная Кастор

Артикул: CH-009-624
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина430 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота690 мм
  • Вес110 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 69 см

Ширина: 43 см

Длина: 43 см

Вес: 110 кг

Объем емкости: 60 л

Материал: Бетон с фактурой из камня

Объем упаковки: 0,13

Изысканная европейская урна изготовлена из высокопрочного бетона, покрытая натуральным камнем, легко вписывающаяся в любой облик современного города, аккуратно подчеркивая все эстетические качества ландшафтного дизайна. Широкая цветовая гамма позволяет идеально подобрать цвет соответствующий окружающей среде.Вкладыш изготовлен из оцинкованной стали, общий объем 60 литров. Чашка для окурков также выполняет функцию ручки для удаления вкладыша из урны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина430 мм
  • Ширина430 мм
  • Высота690 мм
  • Вес110 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна парковая бетонная Кастор - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна парковая бетонная Кастор - каркас в цвете БелыйБелый
Урна парковая бетонная Кастор - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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