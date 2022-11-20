Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Вес20 кг
- Материалфанера, сталь
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамья "Лидер 8", 1200x300, бук, каркас золото
Лавочка Монталь
Скамья Marta 3-х, без покрытия
Скамья Больмен
Скамейка Кейт 180 складная коричневая
Скамья-глайдер Уоллесия
Скамья парковая «Mountain» 1600 мох
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди