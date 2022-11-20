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Урна уличная металлическая Бюджет - фото 1

Урна уличная металлическая Бюджет

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Металлическая урна Уличная

Характеристики товара

Описание

Высота: 65 см

Ширина: 38 см

Длина: 31 см

Вес: 5 кг

Материал: окрашенная сталь

Объем: 25 л

Объем в упаковке: 0,08

Недорогая урна, которую можно установить во дворах, жилых кварталах, возле остановок и общественных зданий. Урна изготовлена из прочного оцинкованного металла с порошковой окраской.

Её главная особенность - надежная конструкция. Дно бака оснащено четырьмя отверстиями для слива воды. Таким образом вероятность коррозии металла снижается в несколько раз, поэтому урна выстоит в любую погоду. Благодаря специальным отверстиям в ножках, урну можно закрепить анкерами к поверхности.

Основные преимущества урны:

  • универсальный метод крепления,
  • стальная полоска на верхней кромке позволяет дополнительно ужесточить бак,
  • объем урны - 25 литров,
  • удобная система очистки урны от мусора,
  • вес изделия: 5 кг.

Базовые цвета: зеленый бак, черные ножки

Изготовлена из оцинкованного металла с порошковой окраской.

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Варианты каркаса

Урна уличная металлическая Бюджет - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Урна уличная металлическая Бюджет - каркас в цвете БелыйБелый
Урна уличная металлическая Бюджет - каркас в цвете КоричневыйКоричневый

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